Anche in Nuova Zelanda il Molise non esiste. L’ironica battuta sulla nostra Regione varca i confini nazionali per assumere caratteri ‘internazionali’. Tutto nasce da un post Facebook rilanciato dalla pagina satirica “Commenti memorabili“.

Il Molise non esiste, anche in Nuova Zelanda: l’ironia social spiegata

Nella pubblicazione social viene fatto notare come la cartina geografica italiana sia quasi perfettamente sovrapponibile a quella neozelandese. “La mappa della Nuova Zelanda è praticamente sovrapponibile a quella dell’Italia – scrivono nel post – questa informazione non serve a nulla ma è comunque più utile del sapere dove sono le coste frastagliate o le foreste di conifere”. Il commento al post che la pagina d’intrattenimento ha voluto mettere in risalto, però, è un altro. Si tratta di quello pubblicato da Simone Johnny Michelini che scrive: “Vorrei sottolineare come il Molise non esista neanche in Nuova Zelanda“. L’internauta, infatti, ha ironizzato sul dettaglio della mappa geografica che ritrae il Molise non sovrapposto a nessuna regione neozelandese.

E se da un lato il commento ha fatto storcere il naso a qualcuno, dall’altro la base di ironia sottesa ha sortito l’effetto di valorizzare ancora di più la Regione. Un boom di mi piace per il post che ha stimolato ulteriormente l’effetto ‘curiosità’ per il Molise.