Lunedì 3 ottobre scadono i termini per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico dell’Università del Molise.

Pagando la prima rata, fanno sapere dall’ateneo, si acquisisce il numero di matricola o si perfeziona l’iscrizione agli anni successivi e se si fa tutto entro lunedì, dunque, non si incorre nella mora e in più si viaggia sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento con il progetto “Trasporti gratis”. Per richiedere il servizio c’è il sito trasporti.unimol.it. Un vantaggio per giovani e famiglie, per viaggiare comodi, gratis e in sicurezza, raggiungendo ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del corso di laurea con l’abbonamento gratuito. Ed inoltre sono a disposizione altre navette bus dedicate su diverse linee e tratte, che garantiscono anche collegamenti tra sedi universitarie.

Con ISEE fino a 24.000 euro si rientra nella No tax area decisa dall’Ateneo e le immatricolazioni sono gratuite con esonero totale delle tasse; se poi il voto di diploma è 100, e 100 e lode, all’UniMol si è premiati: agevolazioni sulle tasse e riduzioni per componenti dello stesso nucleo famigliare.

L’offerta formativa e la scelta sono ampi. 36 i corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali – dei quali 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico).

Grazie a un bando, poi, è possibile, continuano dall’Unimol, garantirsi un premio per il test di valutazione in ingresso dedicato alle Studentesse e agli Studenti che si immatricoleranno per l’anno accademico 2022-2023. 9 sono infatti i corsi di studio che ricorrono ai test di valutazione in ingresso (i cosiddetti TOLC),

Inoltre, lunedì 3 ottobre scadranno i termini per le immatricolazioni anche per tutti i Dipendenti della Pubbliche amministrazioni che vogliono aderire alle agevolazioni del progetto PA 110 e Lode.