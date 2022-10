Respinto il ricorso con cui la ditta che gestisce i parcheggi a pagamento a Isernia intendeva ottenere dal Comune di Isernia l’adempimento di alcuni obblighi ancora oggetto di “contenzioso”.

Si tratta, più nello specifico, della gestione dei 110 stalli blu che, sui 920 totali, non erano stati ancora messi a disposizione dal comune. Poi c’è la gestione del terminal della stazione e infine alcune obbligazioni dell’atto di transazione del 2019.

Con l’ordinanza dello scorso 28 settembre il Tribunale di Isernia ha respinto il ricorso d’urgenza promosso dalla A.J. Mobilità.

Il Giudice – si legge nella nota dell’amministrazione – ha ritenuto infondata la domanda della ditta per mancanza dei requisiti di legge dell’irreparabilità e imminenza del pregiudizio, avendo la società dedotto circostanze del tutto “generiche”, e l’ha inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.

Un primo tassello giuridico in favore del Comune di Isernia, che con questo risultato, si ritiene pronto a proseguire nell’iter già avviato per l’eliminazione delle soste a pagamento.