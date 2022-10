Un atto dovuto. Così il sindaco Piero Castrataro ha definito la lettera inviata al gestore del cinema di Isernia per la riconsegna delle chiavi.

“Il contratto è scaduto nel 2020 e non ci sono possibilità di di proroga”, ha detto il primo cittadino.

In consiglio comunale è stato approvato il regolamento che prevede la pubblicazione di una gara per la gestione dei locali. “Si tratta di una sala polivalente e non specificatamente di un cinema”, ha puntualizzato la consigliera Angela Perpetua, secondo cui “dal 2020 ad oggi il cinema è andato avanti attraverso atti illegittimi”.

La decisione del Consiglio ha sollevato numerose polemiche in città: gli isernini temono di vedersi privati di una delle poche fonti di intrattenimento per grandi e piccini, ma la volontà emersa a Palazzo San Francesco sarebbe comunque quella di prevedere, tramite un bando pubblico, una gestione regolare del cinema, e non di sostituirlo a un’altra attività.

Intanto Mario Caruso, gestore del cinema, annuncia querele e azioni legali, che tuttavia non vogliono essere d’intralcio alla gestione dello spazio pubblico. Pertanto ha deciso di restituire le chiavi ma, dal canto suo, l’imprenditore controbatte che il contratto è in essere ed è tuttora vincolante tra le parti. E poi c’è il problema dei dipendenti che, il 5 ottobre, non potranno tornare a lavoro, con meno di una settimana di preavviso.

Insomma, per Caruso non finisce qua: dopo il sopralluogo nei locali, per verificare lo stato dell’arte in cui si trova l’immobile, carte alla mano, l’imprenditore si dice pronto a un confronto pubblico.