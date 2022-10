Ha fatto divertire intere generazioni di bambini. Il rapporto tra Campobasso, Pulcinella e la famiglia Ferraiolo dura da oltre cento anni. Un legame suggellato dal conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Adriano Ferraiolo, nel corso di una bella iniziativa che si è tenuta in mattinata nella sala consiliare alla presenza di una scolaresca. Tra nostalgia per i più grandi, curiosità per i bambini e la commozione del maestra Ferraiolo è stata ripercorsa la storia di questa famiglia di burattinai che negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Campobasso, attraverso le parole del sindaco Gravina gli ha voluto dimostrare tutta la sua gratitudine. Simpatico, allegro, pronto a rispondere alle domande dei bambini, Adriano Ferraiolo si è detto felicissimo per la consegna del riconoscimento.