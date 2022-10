Centro specializzato per disturbi dello spettro autistico, avviato l’iter per l’apertura a Trivento. Il finanziamento di 485 mila euro è previsto dalla delibera del CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 della Strategia Nazionale Aree Interne “Alto Medio Sannio”, e vede protagonisti il Comune di Agnone, quale Capofila, e il Comune di Trivento. Le due amministrazioni hanno ora pubblicato l’avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio “Centri specializzati per Disturbi dello Spettro Autistico”. L’importo posto a base di gara è stimato in euro 485.000,00 e l’appalto avrà durata di 19 mesi e dovrà concludersi non oltre il 30 giugno 2024, salvo proroghe, dalla data di stipulazione del contratto. L’affidamento avrà decorrenza da dicembre 2022. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti dell’amministrazione comunale trignina, “con il Comune di Agnone abbiamo fatto un gioco di squadra – ha riferito Corallo – c’è stata piena collaborazione e unità di intenti. È questo un tassello importante per la ripartenza delle nostre aree interne, che va nella stessa direzione delle aspettative dei cittadini di Trivento e del territorio”. Anche l’assessore comunale con delega alle Politiche sociali, Sandra Stinziani ha espresso la sua soddisfazione, “è certamente un servizio importante per la nostra e per le nostre comunità – ha detto Stinziani – abbiamo lavorato bene in questi anni e ora siamo all’affidamento del servizio che ha durata di 19 mesi, ma daremo il nostro impegno massimo affinché il servizio possa diventare stabile. Siamo particolarmente soddisfatti – ha concluso Stinziani – perché abbiamo così risposto concretamente alle attese e alle domande dei nostri cittadini”. Tutti i riferimenti dell’avviso di gara sono consultabili sul sito del Comune di Trivento.