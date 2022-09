Puliamo il Mondo, iniziativa di Legambiente a Trivento con il patrocinio del Comune, Congeav e la nascente associazione del Centro storico. Nel centro trignino, l’evento prevede la pulizia del costone del castello (via Codarda), in pieno centro storico, a partire dalle ore 15:30 di sabato 1 ottobre, con il coinvolgimento dei cittadini che qui vivono e degli stranieri residenti, come argentini, indiani, eritrei, marocchini, rumeni etc., a dimostrazione che il protagonismo dei cittadini – fanno sapere gli organizzatori – non conosce confini e che si sono individuati luoghi in cui i diritti e l’accoglienza non sono negati a nessuno, che sia in fuga da una guerra, dagli effetti dei cambiamenti climatici o semplicemente in cerca di un futuro migliore. Una iniziativa da apprezzare, che si inserisce nella oramai storica campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”, che parte oggi 30 settembre e fino al 2 ottobre, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione. Il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo vede coinvolti, in Italia, circa 350 mila volontari e 1000 comuni. In Molise, oltre a quello già citato di Trivento, sono previsti eventi a Pietracatella, Montefalcone nel Sannio, Fossalto, Larino, Campobasso. Nella vicino Montefalcone nel Sannio è previsto il ritiro di pneumatici fuori uso grazie al contributo di Ecotyre.