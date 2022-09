Sono stazionarie le condizioni dell’uomo di 75 anni colpito dal batterio della Listeriosi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli.

Sono stati i suoi familiari a spiegare che la causa potrebbe essere stata una ricotta che era conservata in frigo. Proprio le basse temperature, infatti, favoriscono il proliferare del batterio che per lo più si annida in cibi crudi, oltre che nei formaggi conservati per lungo tempo in frigo.

Dopo essere stato ricoverato a malattie infettive, il 75enne di Campobasso è stato trasferito in rianimazione per l’encefalite da Listeria e le complicanze provocate da altre patologie.

E’ il 71esimo caso conclamato in Italia, il primo in Molise. Nelle ultime settimane, l’equipe del Ministero della Salute che lavora proprio per accertare l’origine delle infezioni, ha individuato quale causa principale delle ultime segnalazioni wurstel dell’azienda Tre Valli, con scadenza dicembre 2022. Un lotto che peraltro è stato sequestrato anche in alcune strutture commerciali del Molise.

Episodi piuttosto rari, dicono gli esperti, che non devono creare allarmismi, in questo caso anche per il ritiro dei wurstel incriminati dal mercato. Attenzione tuttavia ai prodotti tenuti a lungo in frigo, carne cruda e formaggi in particolare, che non devono essere conservati e consumati oltre il limite consigliato.