Dal 31 luglio scorso Giuseppe Prete, militare della Guardia Costiera in servizio alla Capitaneria di Termoli è come un angelo venuto dal cielo per salvare una bimba di 5 anni. E’ così sicuramente per la mamma e il papà della piccola che hanno scritto al Comando Generale per un grazie grandissimo, speciale.

Prete, 40 anni, lavora e vive a Termoli. Era in ferie a Crispiano, in provincia di Taranto, stava partecipando a una festa. Erano le 14,30. Stava accadendo l’irreparabile. Dalla piscina, incosciente avevano appena recuperato una bimba, non respirava più. Sono stati attimi lunghissimi. Lui è intervenuto subito.

10 minuti di massaggio cardiaco. Il cuore ha ricominciato a battere.

La piccola è stata così trasportata da un’ambulanza all’ospedale più vicino. Dopo 36 ore è tornata cosciente. Non ha riportato danni. Una storia dalle mille emozioni. Oggi Giuseppe Prete è in continuo contatto con la famiglia della bimba che gli ha organizzato una festa e consegnato una targa di ringraziamento.

Una storia a lieto fine e un nuovo legame voluto dal destino.

Un gesto nobile, quello di Giuseppe Prete, che fa onore. Che inorgoglisce, come dice anche il comandante della Capitaneria di Termoli, Sergio Mostacci.