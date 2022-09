Molise è uno dei paesi più piccoli della nostra regione, all’incirca 150 abitanti. E della Regione porta il nome. Fa parte delle cosiddette aree interne, quelle soggette a spopolamento. Un comune nel quale le tracce del Medioevo sono evidenti e si sostanziano in un edificio di grande pregio storico e artistico: l’ex palazzo baronale. Si pensa sia stato edificato in epoca longobarda, con mura di cinta e torri e svetta nella parte alta del paese. Vestigia ancora evidenti. Era un grande castello con torretta angolare. Fu rimodellato nel 1400. A lungo nelle mani dei Carafa. Vi se accede da un portale ed era in origine su due livelli. L’edificio che oggi si vede viene trasferito gratis e in proprietà al Comune. E’ quanto stabilisce l’accordo sottoscritto con l’Agenzia del Demanio. Accordo che ha una finalità ben precisa: far rinascere la struttura grazie al cosiddetto federalismo demaniale culturale, con un programma che prevede di recuperare e far tornare funzionale il palazzo destinandolo a museo. Dopo la ristrutturazione, questo l’intento, il bene dovrà diventare, dunque, un museo legato alla storia della Regione Molise, dal Medioevo fino all’età contemporanea, così da attrarre visitatori e turisti a Molise intrattenendoli con rappresentazioni storiche, eventi dedicati, rievocando, ad esempio, scene di vita medioevale.