Partirà in casa l’avventura della squadra under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise. La squadra di Antonio Di Stefano, inserita nel girone R, affronterà il 16 ottobre alle ore 11 la Tombesi Ortona al Palaunimol. Un girone, quello in cui sono stati inseriti i molisani, che proprio nelle ultime ore ha subito un cambiamento visto il forfait del Casagiove. Saranno così nove le formazioni in lizza per la stagione sportiva 2022-23 con Sabia e compagni pronti comunque a recitare un ruolo da protagonisti. Dopo l’esordio interno, una settimana più tardi, il Circolo La Nebbia Cus Molise sarà di scena sul campo del Chieti. Un cammino intenso attende i campobassani che stanno lavorando duro ormai da diverse settimane per farsi trovare pronti alla prima ufficiale. “E’ un gruppo nuovo rispetto alla scorsa stagione – argomenta Antonio Di Stefano – ma devo dire che si sta comportando molto bene. Ho visto un grande entusiasmo da parte dei ragazzi che, come me, non vedono l’ora di iniziare. Ci sono elementi interessanti che, uniti a quelli più esperti, potranno fare delle ottime cose nel corso del campionato”. Il pensiero del tecnico si sposta poi al calendario.”Iniziare in casa è sicuramente un bene – interviene – anche se poi bisogna affrontarle tutte e l’ordine è indifferente. I ragazzi mi seguono e questa è per me una grande soddisfazione. Speriamo di riuscire a mettere in pratica tutto quello che di buono stiamo facendo”.