Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Campobasso Mario Annuario continua a sollecitare interventi sulle strade cittadine, dal centro storico alle periferie, per quanto riguarda la sicurezza per automobilisti e pedoni. Chiede un’attenzione maggiore da parte dell’amministrazione, su strade, marciapiedi, parcheggi, “che siano consoni a un capoluogo di regione” sostiene.

In ultimo ha interrogato sindaco e assessore sulla pericolosità, a suo dire, dell’incrocio tra Via Crispi e Via XXV Aprile, alla luce delle diverse segnalazioni ricevute da parte di cittadini e residenti. Annuario ha chiesto se sia stata fatta una valutazione su possibili interventi per eliminare criticità e se si ritenga opportuno predisporre all’altezza dell’incrocio bande rumorose, segnalazioni luminose, limiti di velocità a 30km orari e paletti protettivi.

L’assessore alla viabilità Simone Cretella ha risposto spiegando che dal 2019 ad oggi, ci sono stati, nel luogo indicato, 10 incidenti e sono state accertate 7 violazioni del codice della strada. Lo stesso Cretella ha detto che “la segnaletica verticale e orizzontale è presente e apprezzabile, anche se si stanno valutando interventi per migliorarla e che i controlli sull’intero tratto di Via Crispi sono ripetuti e frequenti da parte della Polizia Municipale. Si prende tuttavia atto dell’interrogazione – ha spiegato l’assessore – assicurando un maggiore e assiduo controllo della zona e valutando ogni possibile intervento per rafforzare quanto già in vigore”.

Anche Annuario ha preso atto di quanto dichiarato da Cretella ma ha rimarcato la “necessità di intervenire subito e pure sui parcheggi nell’incrocio dove – ha detto – le macchine spesso sostano in modo da oscurare la visuale a chi deve girare o immettersi”.

Insomma, l’esponente della minoranza a Palazzo San Giorgio, chiede un’attenzione maggiore sul tema della viabilità cittadina e sulla manutenzione delle strade in generale.