I lotti di wurstel individuati come responsabili dei casi di listeriosi sono stati già ritirati dal mercato. Tuttavia dei quasi settanta accertati in Italia uno è confermato in Molise.

Si tratta di un uomo di Campobasso di 75 anni ricoverato già da qualche giorno in ospedale. Le sue condizioni nelle ultime ore si sarebbero aggravate tanto da richiederne il trasferimento da malattie infettive alla terapia intensiva.

Al Ministero della Salute da mesi vanno avanti i controlli del gruppo di lavoro istituito per fare fronte alla diffusione della listeriosi. Nei giorni scorsi sono arrivate le precisazioni sulle verifiche condotte su cibi specifici che hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del batterio in wurstel di pollo prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli, i cui lotti con scadenza dicembre 2022 sono stati ritirati alcune strutture commerciali anche in Molise a scopo precauzionale.

.Dal 2020 a oggi sono 66 i casi di listeriosi accertati in Italia e tre i decessi attribuibili al batterio.

Il paziente di Campobasso, è stato ricoverato alcuni giorni fa. Si tratta del primo caso di infezione da Listeria in Molise ma, precisano fonti ospedaliere, non è il caso di creare allarme, anche per il ritiro dei wurstel della Tre valli dal commercio.