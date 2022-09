Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha impugnato sette leggi della Regione Molise perche’ in contrasto con le norme statali e della Costituzione. Di seguito l’elenco: legge 13/2022 relativa alla ‘Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234’; legge 14/2022 sul ‘Riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell’anno 2020)’; legge 15/2022 ‘Riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettivita’ reso da Fastweb S.P.A. nell’anno 2020′: legge 16/2022 ‘Riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettivita’ e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettivita’ reso da Olivetti S.p.A. nell’anno 2017 e 2019′; legge del 17/2022 ‘Riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell’anno 2020′; legge 18/2022 ‘Riconoscimento della legittimita’ del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d. lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano – altre fatture 2020′; legge 19/2022 ‘Riconoscimento della legittimita’ del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano’.