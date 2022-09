Share on Twitter

Anche a Campobasso oggi, come in tutta Italia, la polizia ha celebrato il suo santo patrono, San Michele Arcangelo. Stamattina nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Paolo, proprio accanto alla Questura, è stata celebrata una messa alla presenza di decine di agenti. La funzione religiosa è stata officiata da don Franco D’Onofrio, vice cappellano della Polizia di Stato. Erano presenti i vertici di tutte le forze dell’ordine e anche diversi rappresentatnti delle istituzioni, tra questi, il sindaco della città Roberto Gravina e l’assessore regionale Quintino Pallante. Hanno inoltre partecipato gli allievi della scuola di Polizia.

Nel corso della celebrazione eucaristica sono stati ricordati i caduti della Polizia. Come di consueto la ricorrenza è stata anche l’occasione per celebrare l’iniziativa del “Family Day”, giunta alla diciottesima edizione, e finalizzata a favorire momenti di incontro tra il personale della Polizia e i propri familiari nei luoghi ed ambienti di lavoro. Pertanto, nel corso dell’intera mattinata, le porte della Questura sono state aperte ai familiari dei poliziotti che hanno potuto vedere i luoghi in cui i propri cari svolgono la loro attività quotidiana.