AISM per la Raccolta fondi: domenica 2 ottobre nelle piazze molisane. Il responsabile regionale Gino Donatelli di Trivento fa sapere che domenica 2 ottobre 2022, dalle ore 9, i volontari scenderanno nelle seguenti piazze dei centri molisani, per la raccolta fondi con le oramai famosissime mele dell’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla: a Campobasso in Piazza Vittorio Emanuele, ,Castelmauro, Castropignano, Duronia, Fossalto, Limosano, Lucito, Lupara, Montefalcone nel Sannio, Petrella Tifernina, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano, Santa Croce Di Magliano, Torella Del Sannio, Trivento, Isernia presso la stazione Ferroviaria, Frosolone, Civitanova Del Sannio. Per informazioni si può contattare Gino Donatelli Responsabile Aism Regionale al seguente cellulare 3394948912. “La Mela di AISM” è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Testimonial, sempre al fianco di AISM, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa. “Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele”, l’appello dell’Associazione. Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale AISM della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela.