I nuovi casi da Covid sono 135 in Molise, esito dei 611 tamponi processati, con il tasso di positività in leggera crescita, al 22%.

Non ci sono stati decessi, né ricoveri, mentre 50 persone sono guarite.

Sono 7 i pazienti ricoverati al Cardarelli tutti in area medica.

Dunque la terapia intensiva resta Covid free.

Gli attualmente positivi sono 3142