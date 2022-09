Lo scorso weekend il Tiro a Volo Laterina di Arezzo ha ospitato il campionato Italiano 2022 specialità Skeet. In finale il campobassano Gioacchino Berardi, tesserato per una società piemontese perché domiciliato in Piemonte, ha vinto il titolo italiano con 37 bersagli colpiti su 40, davanti a Botton con 33 su 40. Terzo posto per il toscano Estevan Tommasi che ha completato il podio. Durante il weekend al si sono affrontati più di 150 tiratori di varie categorie. Complimenti dunque a questo atleta campobassano, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella specialità skeet.