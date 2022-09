Cala il sipario sull’elezioni politiche 2022 e ora a Roma si pensa già alla composizione della nuova compagine di governo. Anche in Molise, sotto gli occhi di tutti, la vittoria netta del centrodestra a trazione Fratelli d’Italia, ma il risultato del Movimento 5 Stelle non passa inosservato. In Regione i grillini scavalcano anche i rappresentanti del centrosinistra sostenuti da una coalizione di partiti ampia, un risultato il nostro – afferma il candidato pentastellato all’uninominale del Senato Ottavio Balducci – che premia la nuova linea inaugurata dal Presidente Giuseppe Conte. “Il successo deriva dalla campagna elettorale di Conte che ha rilanciato i temi cari al Movimento. – ha spiegato – E’ stata conservata l’anima movimentista e contemporaneamente è stato introdotto il discorso della competenza dei candidati“.

L’avvocato isernino parla anche di un Movimento che ha dovuto lavorare duramente per riorganizzarsi dopo la fase di grande trasformazione interna. “Abbiamo passato una fase di trasformazione, già dall’anno scorso quando il Movimento si è dato una nuova carta organizzativa. – ha commentato Balducci – Per noi è stato uno svantaggio passare dall’avere una delegazione parlamentare così importante fino ad arrivare ad avere come rappresentante unicamente Antonio Federico. Se avessimo mantenuto coerenza e riconoscimento da quello che era stato il segnale concreto di consenso al Movimento di quella fase, allora sarebbe stato possibile ottenere un risultato migliore“.

Archiviate le politiche, si guarda già al futuro per le regionali del 2023. Balducci non si sbilancia su eventuali coalizioni, ma auspica che si possa arrivare alla formazione di un campo largo in grado di governare il Molise con competenza. L’avvocato spera anche in una riorganizzazione del Partito Democratico, affinché i voti non vadano a favorire altre parti politiche e non vadano dispersi nell’astensionismo.