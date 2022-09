Un via vai di mamme che si sono precipitate a scuola per assicurarsi che la maestra sospesa per quattro mesi dall’insegnamento non toccasse in futuro ai loro bimbi. Una possibilità scongiurata immediatamente perché, stando si è appreso, la maestra aveva chiesto e ottenuto il trasferimento già prima che scoppiasse il caso mediatico. Adesso è fuori regione e non insegnerà più alla Giovanni XXIII di Isernia.

“Io ti spezzo le braccia”. “Ti prendo per il collo e ti appendo come polli”. “Tu non sei un bambino come gli altri, sei un animale”. “Io ti ammazzo”. Sono queste solo alcune delle frasi che la maestra avrebbe rivolto a un suo alunno, un bambino di 4 anni che per mesi ha avuto crisi di pianto, incubi che lo svegliavano durante la notte e una costante paura che lo ha portato a isolarsi. Tutti segnali che non sono sfuggiti alla mamma. Così è andata a scuola e ha visto con i propri occhi la maestra che metteva a testa in giù suo figlio e gli dava uno schiaffo.

Ha denunciato e i Carabinieri di Isernia hanno attivato il codice rosso, i seguenti provvedimenti spetteranno alle autorità campane, dove la donna aveva ottenuto il trasferimento.