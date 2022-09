Share on Twitter

I dati Covid adesso con il bollettino dell’Asrem. Sono 143 i nuovi positivi riscontrati in Molise su 543 tamponi refertati. Tasso di positività che sale al 26,3%. 34 i contagiati di Campobasso, 26 di Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Da registrare anche 224 guariti e un ricovero in Malattie infettive. Salgono così a 7 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli. Gli attualemte positivi nella nostra regione sono 3659.