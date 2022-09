Colpo di scena nell’attribuzione dei seggi al Molise dopo le elezioni Politiche. Il Ministero dell’Interno, con i dati aggiornati sul sito Eligendo, ha modificato gli eletti in regione alla Camera. Non c’è più il nome di Caterina Cerroni del Pd e al suo posto risulta eletta al proporzionale Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia. Sono dunque ora quattro su quattro gli eletti del centrodestra in regione. Con la Lancellotta ci sono Claudio Lotito e Lorenzo Cesa al Senato e Costanzo Della Porta alla Camera. Si tratta di risultati ancora ufficiosi considerato che le verifiche non sono ancora concluse.