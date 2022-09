L’idea è quella di creare un luogo di aggregazione per i giovani di due zone di Campobasso, quartieri popolari spesso al centro di episodi di cronaca, di spaccio in particolare: Via Quircio e Fontanavecchia. Il Comune ha infatti ottenuto 900mila euro per realizzare un nuovo impianto sportivo polivalente. A renderlo noto l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano.

“Fondi ottenuti – ha spiegato – per il progetto candidato al Cluster 1 del PNRR”. Un’idea che all’assessore, come ha riferito egli stesso, è venuta un paio di estati fa guardando numerosi bambini del quartiere popolare che partecipavano con gioia ed entusiasmo alle attività gestite dall’oratorio e dal gruppo scout che operano nella zona di Sant’Antonio Abate. Giocavano su campi improvvisati nel parcheggio sottoutilizzato che si estende tra i palazzi.

“Da lì – ha dichiarato Praitano – è nata l’idea di realizzare un impianto polivalente che potesse servire sia per praticare sport sia per altre attività di socializzazione, prevedendo anche una sostanziale riqualificazione urbana”.

Sfruttando così uno dei bandi del PNRR è stato candidato un progetto che prevede, dunque, di costruire un campo da gioco per praticare tennis, pallavolo e basket e un’area attrezzata con una parete per arrampicata sportiva. “Inoltre – ha tenuto a precisare Praitano – per soddisfare gli standard previsti dalle norme CONI per le attività sportive di tipo agonistico, si implementeranno spazi per tribune e spogliatoi a servizio dell’intero complesso sportivo.” Per l’occasione verranno individuati nuovi parcheggi e percorsi di accesso da via Venezia.

Secondo l’assessore tutto potrebbe essere disponibile in tempi rapidi perché le varie fasi sono scandite a livello centrale e devono essere rispettate per non rischiare di perdere i finanziamenti.