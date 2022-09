Share on Twitter

Share on Facebook

Da Termoli a Martinsicuro, con presidio e interventi anche alle Isole Tremiti: la Guardia Costiera, tra terra e mare, in questa intensa stagione estiva appena trascorsa, ha effettuato 16mila controlli, 34 soccorsi, 58 persone tratte in salvo. L’operazione ‘Mare Sicuro’ ha visto impegnati tra la costa molisana e quella abruzzese circa 200 militari, 4500 i controlli nelle strutture balneari, 8000 quelli anti inquinamento, 406 gli illeciti accertati e 289 i bollini blu rilasciati.

Non sono mancati malori letali, 5 le vittime tra Molise e Abruzzo.

Per avere tutta la vasta area sia a terra che in mare, sotto controllo, importante la collaborazione tra la Guardia Costiera e gli operatori balneari e i diportisti. Efficace l’attività di prevenzione messa in campo.

“Possiamo dire che il bilancio è positivo perché sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dal Comando Generale del corpo”, ha detto il capitano di vascello Marcello Notaro, a capo della direzione marittima di Pescara.