Il centrodetra a valanga ha vinto le elezioni Politiche anche in Molise ma la vittoria ha numeri e sfumature diverse analizzando il voto nei singoli comuni della regione.

Questo è il quadro generale al Senato: Il centrodestra vince in 122 comuni su 136. Il centrosinistra si aggiudica 7 comuni, tutti centri minori, il Movimento 5 Stelle si afferma in 6 centri. Infine NoI di centro vince in un comune, Sant’Angelo Limosano, dove il sindaco era in corsa proprio con il partito di Mastella. Ma oltre a Sant’Angelo Limosano quali sono i comuni sfuggiti al centrodestra? Vanno al centrosinistra Bonefro, Petrella, Capracotta, Castelbottaccio, Castellino, Fossalto e Macchiagodena. I 5 Stelle invece hanno vinto a Montorio, Roccavivara, San Giuliano di Puglia, San Martino, Santa Croce di Magliano e Colletorto.

Nelle città il centrodestra vince nettamente a Termoli con il 40 per cento, i 5 Stelle sono quasi al 30, il centrosinistra al 21. Stesso scenario a Isernia: 44 per cento ai vincitori, 25 ai 5 Stelle, 20 al centrosinistra. Campobasso è l’unico grande centro dove la vittoria di Lotito e Cesa è stata più contenuta: 34 per cento al centrodestra, 32 al centrosinistra e 23 ai 5 Stelle.

Per quanto riguarda invece i paesi più grandi, il record del centrodestra si registra a Trivento dove la coalizione prende il 59 per cento dei consensi e stacca il centrosinistra di oltre 40 punti. Poi Bojano con i vincitori al 50 per cento e gli avversari poco sopra il 20. Quindi Venafro con il 46 per cento al centrodestra, il 25 ai 5 stelle e quasi il 15 al centrosinistra. Lotito e Cesa staccano nettamente gli avversari in tutti i centri del Basso Molise: Campomarino, Larino, Montenero, Guglionesi e San Martino in Pensilis. Proprio San Martino è – tra i comuni più rilevanti – quello dove il centrodestra segna i numeri più bassi: 29 per cento. Qui vince il Movimento 5 Stelle con il 35 mentre il centrosinistra è secondo con il 31 per cento. Da segnalare infine il risultato di Riccia, dove il centrodetra è primo con il 38, secondi i 5 Stelle con il 31 e solo terzo il centrosinistra con il 25, e quelo di Agnone: centrodestra al 41, centrosinistra al 29, Movimento 5 Stelle in coda sfiorando il 20 per cento.