A Campobasso cresce l’attesa per il Roller Day, evento organizzato dalla Fisr in collaborazione con le due società del capoluogo, Cus Molise e Pattinaggio Campobasso presenti sul territorio per festeggiare i cento anni della Federazione. Un evento nazionale che si svolgerà in tutta Italia e che avrà nel centro cittadino (Viale Elena) il suo punto cardine. Dopo i saluti istituzionali previsti alle 10, mezz’ora dopo si darà il via alle attività con il coinvolgimento anche da parte dei più piccoli. Giochi, attività promozionali e propedeutiche alla disciplina, animeranno la mattinata. Il Cus Molise con il maestro Simiele sarà ovviamente in prima linea per aprire nel migliore dei modi la stagione. “E’ un grande evento – rimarca il maestro Simiele – abbiamo l’opportunità di promuovere in piazza il nostro sport e di festeggiare al contempo un grande risultato da parte della federazione. Siamo felici di poter essere protagonisti con l’auspicio di poter dare un’ulteriore importante spinta alla disciplina. Sarà bello vedere tanti bambini e ragazzi giocare e divertirsi sui pattini. Dovrà essere per tutti noi un punto di partenza in vista di una lunga, entusiasmante stagione da vivere insieme”. Il Roller Day ha inoltre il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Sport , della Fondazione Sportcity e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Al termine saranno consegnati gadget a tutti i partecipanti. L’evento rappresenta un momento di festa e di confronto per tutti gli addetti ai lavori e appassionati degli sport rotellistici in attesa di avere a disposizione il pattinodromo di Selvapiana i cui lavori sono in dirittura d’arrivo. La struttura rappresenterà per tutti un punto di ritrovo e riferimento.