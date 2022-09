Il bollettino Asrem con i dati Covid in Molise. Si registra una vittima: una donna di 91 anni di Rivoli che era ricoverata in Malattie infettive. Reparto dal quale ci sono state tre dimissioni. Al Cardarelli scendono a 6 i pazienti con Covid in cura.

I nuovi positivi sono 126 su 948 tamponi processati. 23 i contagiati di Campobasso, 17 di Termoli. Numeri inferiori negli altri centri interessati. Il tasso di positività è al 13,2%. Sono 77 i guariti. Gli attualmente positivi sono 3740 in Molise.