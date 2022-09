“Il quadro nel quale ci avviciniamo all’entrata in Parlamento per rappresentare il Molise non è positivo, ci sarà un governo di destra e bisognerà trovare un modo per ottenere dei risultati anche dall’opposizione”. Lo ha detto la neodeputata del Pd Caterina Cerroni nella sua prima uscita pubblica dopo l’elezione, la conferenza stampa del centrosinistra a Campobasso per commentare l’esito del voto. “Per quanto mi riguarda – ha aggiunto – c’è l’impegno, oltre che la disponibilità, a lavorare anche trasversalmente per portare le istanze e i problemi del Molise in Parlamento. Occorre farlo trasversalmente ai partiti. Io sono una candidata del territorio come l’altro candidato eletto al Senato e sicuramente avremo una responsabilità più ampia rispetto a Cesa e Lotito nel rappresentare il Molise. Anche da posizioni molto diverse e contrastanti si può trovare un compromesso perché alla fine si gioca la stessa partita nell’interesse e per il bene dei cittadini”. Cerroni, che è segretaria nazionale dei Giovani Dem, è stata eletta alla Camera sul proporzionale. Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato anche il segretario regionale del partito, Vittorino Facciolla, e le altre candidate al Senato e alla Camera, Rossella Gianfagna e Alessandra Salvatore.