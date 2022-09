Share on Twitter

Nella sede comunale del Centro Sociale Anziani di via Gramsci più di cento anziani dei diversi centri sociali hanno potuto sottoporsi a rilevazioni e controlli di parametri di base (pressione, glicemia, temperatura, peso, saturazione sanguigna, screening dell’udito, elettrocardiogramma ad una traccia) grazie alla collaborazione dell’A.M.M.A. e di professionisti intervenuti per l’occasione che hanno poi provveduto anche a proporre la compilazione di brevi questionari sugli interessi dei partecipanti. La giornata si è conclusa con la presentazione del libro “Una mattina qualunque” a cura dell’autore, Giovanni Gazzani e un primo incontro di filosofia pratica su il dialogo per la stimolazione cognitiva.

“Vista l’importanza di queste attività, anche per la funzione di socializzazione che ne deriva, e il successo riscontrato, – ha fatto sapere l’assessore Luca Praitano presente all’incontro – l’Amministrazione sta già pensando di replicare giornate come questa negli altri centri sociali anziani presenti in città.