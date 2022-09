Vigilia del turno infrasettimanale di campionato nel torneo di eccellenza. Turno infrasettimanale indetto dal comitato regionale della Figc per recuperare lo slittamento del campionato di una giornata, tutte le squadre scenderanno in campo domani pomeriggio alle 15.00. Il Campobasso prepara la trasferta di Castel di Sangro, gli abruzzesi non sono scesi in campo domenica nella sfida del Lancellotta contro l’Isernia, la gara, rinviata per impraticabilità di campo, sarà recuperata mercoledì 5 ottobre. I lupi di mister Di Meo cercano il terzo acuto stagionale, una settimana impegnativa che si chiuderà domenica con la gara interna contro il Sesto Campano. Il campionato prosegue e la società è attiva su più fronti. Dal punto di vista organizzativo, ricordiamo che giovedì i proprietari americani saranno a Campobasso, da quello logistico, prosegue l’iter con il comune per la procedura in merito alla gestione dello stadio di Selvapiana, e dal punto di vista tecnico. Nel pomeriggio il ds De Filippis ha chiuso la trattativa con l’attaccante Francesco Ripa, classe 1985 ex Sorrento dove nello scorso torneo di serie D ha messo a segno 9 marcature in 18 presenze. Una carriera importante per l’attaccante di Battipaglia, che ha giocato sempre in serie C, tra Lega Pro e le ex C1 e C2, con le maglie di Juve Stabia, Catania, Sicula Leonzio , L’Aquila e altre. Un colpo importante per garantire esperienza e gol al reparto offensivo. Siamo appena alle battute iniziali della stagione ma nell’ottica di un campionato particolare, come quello molisano, non si possono commettere errori. Ogni gara va affrontata come una finale senza lasciare nulla al caso, il tecnico ne è consapevole e la squadra sta offrendo le giuste risposte a partire dagli allenamenti.

Infine ieri è arrivata l’ennesima sconfitta per l’ex patron Mario Gesuè che si è visto respingere dal Consiglio di Stato il ricorso sulla riammissione in serie D. Un esito già scritto da tempo, non a caso non abbiamo più riportato la notizia prima di oggi anche per dare un taglio finale con il passato. Abbiamo commentato in lungo e in largo tutta la vicenda, la certezza è che il broker di Varese è riuscito nell’ardua impresa di perdere ben sette ricorsi, tre alla Giustizia Sportiva e quattro a livello amministrativo. Ieri la pietra tombale sulla vicenda, guardare avanti è l’unica strada da seguire. Chissà se l’ex patron Gesuè manterrà fede ad un post scritto su facebook, pagina del Campobasso, datato 27 agosto: “a breve comunicheremo le modalità di rimborso agli abbonati”, siamo in attesa di un cenno ad un mese di distanza.