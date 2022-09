In Molise il Movimento 5 stelle, dopo le elezioni di ieri, e’ il primo partito con oltre il 24% dei consensi al Senato. Seguono Fratelli d’Italia con il 22,3% e il Pd con il 17,6%. In quarta posizione Forza Italia (13,3%) seguita dalla Lega (6,5%). L’alleanza tra Azione e Italia Viva si ferma al 4,7% mentre, nel centrodestra, Noi Moderati non va oltre l’1,3%. Numeri molto bassi anche per le formazioni minori del centrosinistra: Sinistra-Verdi al 2,8%, +Europa all’1,4% e Impegno Civico allo 0,6%. Confrontando i dati attuali con quelli delle precedenti Politiche del 2018 emerge che i 5 Stelle perdono circa 20 punti (erano al 44,5%) mentre Fratelli d’Italia passa dal 2,7% al 22,3%. In leggero aumento il Pd (dal 15% al 17%). In calo Forza Italia (dal 15,8% al 13,3%) e la Lega (dall’8,3% al 6,5%).