Sono stati in totale 1.981 gli elettori che si sono recati alle urne di via Acquasantianni a Trivento, di questi 1063 uomini e 918 donne. Iniziamo con la Camera dei Deputati, le schede nulle sono state 73, 42 le schede bianche. Il candidato uninominale collegato alle liste del centrodestra, Lorenzo Cesa, è stato il primo eletto con 1.059 voti, di cui 19 con preferenza secca. Una percentuale del 55% sul totale dei votanti, che aumenta di qualche punto se togliamo le schede bianche e nulle. Il primo partito è Fratelli d’Italia con 462 voti, a seguire Forza Italia con 387 voti, poi la Lega di Salvini 182 voti, e infine Noi moderati, Lupi, Toti, Brugnaro, Udc con 9 voti. La coalizione di Centrosinistra, con il candidato all’uninominale Alessandra Salvatore ha ottenuto un totale di 337 voti, di cui 12 preferenze dirette. Il Partito Democratico ha avuto 257 voti, Alleanza verdi e Sinistra 27 voti, Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro 19 voti, + Europa 22 voti. Il Movimento 5 Stelle, con candidato all’uninominale Riccardo Di Palma, ha ottenuto un totale di 232 voti, con una preferenza secca. A seguire, il candidato all’uninominale per Mastella noi di centro Europeisti, ha ottenuto un totale di 119 preferenze, di cui 2 dirette. L’uninominale Donato D’Ambrosio per Azione, Italia Viva, Calenda, 81 voti totale. Per Italia Sovrana e Popolare, candidato uninominale Giovanni Moriello, 23 voti, chiude il candidato all’uninominale Hikmet Aslan per Unione Popolare con De Magistris, con 15 voti. Passiamo ora al Senato. Le schede bianche sono state 50, le schede nulle 83. Al candidato per il Centrodestra, Claudio Lotito, sono andati ben 1.092 voti, di questi 23 preferenze dirette, così distribuiti per lista: Fratelli d’Italia 468 voti, Forza Italia 418, Lega Salvini 174, Noi moderati, Lupi, Toti, Brugnaro, Udc con 9 voti. Il centrosinistra segue con un totale di 340 voti all’uninominale Rossella Gianfagna, di cui 17 preferenze secche. Il Partito Democratico Italia Democratica e Progressista 254 voti, Alleanza Verdi e Sinistra 26 voti, + Europa 22 voti, Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico 21 voti. La terza forza politica votata a Trivento è il Movimento 5 Stelle, con candidato uninominale Ottavio Antonio Balducci che ha ottenuto 250 voti, di cui un voto diretto. Poi, l’uninominale Carla Giammaria per Azione – Italia Viva – Calenda, con 97 voti, di cui 2 preferenze secche. L’uninominale Antonio Visco sono andati 40 voti, Italia Sovrana e Popolare con candidato uninominale Nicola Lanza sono andati 20 voti. Chiude l’uninominale Rossano Pazzagli per Unione Popolare con De Magistris con 9 voti.