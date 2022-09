“Grande vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia in Italia ed in Molise. Partiti dall’1,8% nel 2013, oggi possiamo dire che quella scommessa, in cui pochi credemmo, è vinta, anzi stravinta. In ogni Regione ed in ogni città FdI ha vinto superando il 26%”. Lo afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Molise Filoteo Di Sandro commentando l’esito del voto.

“Nella nostra regione – aggiunge – il partito ed i propri candidati hanno ottenuto oltre il 23%, un risultato eccezionale se paragonato a quello ottenuto nel 2018”.

Infine conclude: “A nome di tutto il partito molisano esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e soprattutto per la elezione di Costanzo Della Porta al Senato. Con questo risultato guardiamo al futuro con speranza e fiducia sia per l’Italia che per il nostro Molise”.