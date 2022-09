E’ partito il conto alla rovescia per il Terzo Clinic Città di Campobasso che venerdì 30 settembre alle ore 11 vedrà in cattedra relatori di altissimo livello quali Massimiliano Bellarte selezionatore della nazionale italiana di futsal, il professor Andrea Capobianco, responsabile tecnico delle nazionali giovanili maschili e femminili e del 3×3 maschile di pallacanestro e il professor Germano Guerra, direttore del dipartimento di Medicina dell’Unimol e direttore del programma assistenziale di Medicina dello sport e dell’Esercizio Fisico Asrem Unimol. Quest’ultimo, oltre ad intervenire sarà anche il moderatore di una mattinata all’insegna del confronto tra sportivi di grande valore. L’evento, di qualità assoluta sia dal punto di vista tecnico che culturale, sta a testimoniare ancora una volta la grande capacità da parte del Cus Molise di promuovere eventi di caratura. Un clinic di grande spessore destinato ad attirare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, aperto anche agli studenti dell’Unimol che potranno interagire con i relatori e aggiungere così tasselli importanti alla loro crescita. Un evento, insomma, da non perdere. Per info e prenotazioni al clinic mandare una mail a marco.sanginario@unimol.it Responsabile Ufficio Unisport Università degli Studi del Molise.