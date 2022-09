Sei punti vendita nei quartieri più chic della City: Mayfair, Notting Hill, Chelsea, Kensington, Bayswater, Fitzrovia.

E’ l’esordio a Londra di Season ristoranti e bistrot italiani di lusso specializzati in biologico, pesce e crudi. Dietro c’è la mano di Gianluigi Torzi, il broker molisano diventato famoso per la sua mediazione nell’acquisto da parte del Vaticano di un palazzo in Sloan Avenue, la cui gestione era finita nelle sue mani.

Per quel servigio aveva messo in tasca 15 milioni di euro, ma poi il castello era crollato.

Esattamente come è accaduto per i ristoranti, almeno stando alla serie di azioni giudiziarie che ora chiamano in causa lo stesso Torzi per 620mila sterline. Creditori che si sono trovati davanti a scatole cinesi e hanno chiamato in causa la magistratura. Stando a quanto riportato dalla stampa londinese, ci sono stati ritardi negli stipendi, contributi mai versati, debiti coi fornitori, irregolarità di bilancio. Qualche settimana fa le società che gestivano i ristoranti vengono liquidate e i dipendenti, molti dei quali italiani, licenziati.

Ma chi c’è dietro al gruppo Seasons e da dove viene il denaro investito? Gli amministratori sono figure vicine al broker Gianluigi Torzi, ma tutti, ha raccontato un ex dipendente, sapevano che era lui era il vero proprietario.

Torzi, siamo nel 202 in piena pandemia, ha continuato a gestire i suoi affari da un ufficio a Mayfair, in Bruton Street, stessa strada dove aveva sede il principale dei sei ristoranti. Chi lo conosce, parla di un tenore di vita mai scalfito dai guai giudiziari. Residenze a South Kensington e West London, auto di lusso, viaggi ai Caraibi con la famiglia, interessi che si stanno spostando negli Usa. La vicenda dei sei ristoranti si intreccia con le indagini della Procura di Roma che ha aperto il filone dell’autoriciclaggio, legata ad alcuni investimenti finanziari italiani di Torzi. Lui, nel frattempo, non è rimasto con le mani in mano.