L’Istituto omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento chiede l’accreditamento come Ente di formazione professionale. L’Istituto scolastico trignino ha avviato l’iter per accreditarsi, presso la Regione Molise, come Ente di formazione professionale. Il dirigente scolastico, Beniamino Campese, ha fatto sapere che i funzionari regionali hanno già effettuato un sopralluogo nell’immobile presso cui è dislocata la scuola secondaria di primo grado, trovandolo adatto ed adeguato, salvo un semplice intervento di separazione ambienti, facilmente realizzabile. Il dirigente ha poi evidenziato le ricadute positive per la scuola e il territorio derivanti da tale iniziativa. La scuola di Trivento, insomma, vuole riprogrammarsi e diventare attrattiva per l’intero territorio, rispolverando i fasti di un tempo, quando la città trignina era un vero e proprio polo di formazione, non solo del territorio ma anche delle regioni limitrofe, come Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, finanche le Marche. Al fine di poter ottenere tali ambiziose prospettive, come presupposto ora si cerca di potenziare la rete dei trasporti scolastici, dando la possibilità anche ai centri viciniori di poter essere agevolmente collegati con Trivento. A riguardo, di recente è stata potenziata la linea Salcito-Pietracupa, ampliandola anche al centro di Frosolone e Torella del Sannio. Poi, il Comune di Fossalto è già collegato, grazie alla corsa proveniente e per il Capoluogo. Inoltre, è stata pianificata anche la corsa di ritorno, essendo già presente quella di andata, per i Comuni di Montefalcone nel Sannio, San Felice del Molise, Montemitro. Infine, anche il Comune di Roccavivara già è provvisto di linea. A questa potenziata rete di comunicazione viaria dedicata alla didattica, va aggiunto che la scuola di Trivento già garantisce il rimborso spese viaggio per gli studenti fuori sede, oltre che il comodato gratuito dei libri di testo, per il Liceo.