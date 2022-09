Trivento, inaugurata la Piazzetta del Sorriso con la panchina rossa contro la violenza sulle donne. Il sindaco Pasquale Corallo ha tagliato il nastro tricolore per l’evento di inaugurazione della Piazzetta del Sorriso, lo spiazzo ricavato sul centro polifunzionale comunale di corso Beniamino Mastroiacovo. “Ho pensato al nome quando durante il periodo della pandemia, qualche madre portava i propri figli qui a giocare – ha detto il sindaco Corallo – è subito ho pensato al loro sorriso, alla felicità di potersi ritrovare insieme a giocare, dopo il lockdown. La giornata di oggi ci consegna una parte del centro urbano riqualificato, con questo nuovo centro di aggregazione, che si aggiunge alla storica Piazza Fontana. Il tutto abbellito con la panchina rossa, che simboleggia la lotta contro la violenza sulle donne: ringrazio per questo la presenza del presidente di Liberaluna, cavaliere Maria Grazia La Selva, madrina di questa iniziativa. Ringrazio il presidente dell’associazione triventina, Un Filo che Unisce, Michela Anziano per aver organizzato la giornata e richiestone il patrocinio, ringrazio il mio gruppo politico, che ha da subito condiviso l’idea e, non in ultimo, la struttura comunale per l’impegno dimostrato anche in questa occasione”.