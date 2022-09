Urne aperte, domani, 25 settembre, dalle 7 alle 23 per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per la Camera, il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione Estero. Sono invece 200, i senatori da eleggere, di cui 4 nella circoscrizione Estero.

In Molise sono 243mila gli aventi diritto. Più numerose le donne (124.907) rispetto agli uomini che sono invece 118.977. Gli elettori molisani residenti all’estero sono invece 76.133. I 18enni che votano per la prima volta in regione sono 14.992. Le sezioni nei 136 comuni molisani sono 393.

Per quanto riguarda i dati delle singole province: gli aventi diritto al voto in quella di Campobasso sono 176.601, in quella di Isernia 67.283. Le sezioni sono 264 in provincia di Campobasso e 129 in quella di Isernia.

Due le schede che saranno consegnate agli elettori: una di colore rosa per la Camera, l’altra gialla per il Senato. I modelli delle due schede sono identici: recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in questo caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

Non è previsto il voto disgiunto.

L’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. In quel caso il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Massima attenzione a non sovrapporre le schede una sull’altra al momento dell’espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quella sottostante.

Alla chiusura dei seggi, si procederà prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, allo scrutinio delle schede del Senato. A seguire, quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.

Telemolise seguirà le operazioni di scrutinio in diretta per tutta la notte e fino a risultati acquisiti. Con il direttore Manuela Petescia ci saranno ospiti in studio e collegamenti da Campobasso, Isernia e Termoli con postazioni fisse e mobili.