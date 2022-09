Incidente alle porte di Isernia, sulla statale 85. Poco dopo l’uscita per Santo Spirito un automobilista isernino si è schiantato contro lo spartitraffico. A dare l’allarme i residenti della zona che hanno sentito prima il rumore della frenata, durata per oltre 200 metri, e poi il boato proveniente dall’’Audi. L’uomo veniva da Venafro quando ha invaso l’altra corsia, sulla quale per fortuna non c’erano macchine di passaggio. Il 46enne è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia e, stando le prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sembrano gravi.