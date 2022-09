Nel paese dell’agricoltura sostenibile e della biodiversità, torna anche quest’anno la Festa della Mela – Edizione Esperienziale, con laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività. La 5° Festa della Mela è in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 a Castel del Giudice, nell’abbraccio dei boschi colorati dal foliage, e vedrà protagonisti i migliori produttori biologici e artigianali che esporranno nei propri stand e food truck prodotti a Km 0 e proporranno ai visitatori golosi piatti e prodotti tipici sia molisani che abruzzesi. La manifestazione sarà allietata dalla presenza degli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival che avvolgeranno con le loro esibizioni artistiche e musicali le piazze del paese.

I produttori e gli espositori interessati a partecipare con i propri stand alla 5° Festa della Mela-Edizione Esperienziale, potranno far pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 12.00 di martedì 11 ottobre 2022 presso il protocollo generale del Comune di Castel del Giudice e all’indirizzo di posta elettronica angela.mosesso@hotmail.it . Tutti gli interessati a essere presenti con la vendita dei propri prodotti devono essere in possesso di regolare autorizzazione commerciale ovvero di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la vendita su area pubblica del tipo A o B, ovvero espositori di prodotti vari, artigiani, iscritti al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

La manifestazione per esposizione e vendita avrà inizio tassativamente sabato 15 ottobre alle ore 15.00 per terminare alle ore 20.00 di domenica 16 ottobre. Per motivi di carattere organizzativo, saranno accettate le prime 40 aziende che risponderanno all’avviso. Per partecipare alla 5° Festa della Mela è previsto il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico – Tosap, in favore del Comune di Castel del Giudice, pari a euro 50,00 al giorno e quindi per un totale di euro 100 per l’intera durata delle manifestazione da versare, a seguito dell’avvenuta accettazione da parte dell’Ente, entro e non oltre due giorni lavorativi su Conto Corrente Postale 14450860 o Bonifico Bancario su IBAN IT84P0832740520000000008461 con Causale: “Tosap Festa della Mela 2022”. Si fa presente che per le aziende che hanno aderito alla manifestazione “Festa della Mela 2021” la suddetta quota verrà decurtata di euro 50 considerate le avverse condizioni meteo riscontrate lo scorso anno.

La Festa della Mela 2022, nella sua Edizione Esperienziale, intende celebrare l’agricoltura sostenibile e la biodiversità, in linea con le azioni del Piano del Cibo di Castel del Giudice, che vede la collaborazione tra istituzioni, associazioni, aziende e produttori locali nel rendere tutta la filiera agricola e alimentare in sintonia con la tutela dell’ambiente e con lo sviluppo delle aree interne dell’Appennino. La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice e rientra nel programma Turismo è Cultura della Regione Molise con il sostegno di istituzioni, associazioni, come Legambiente Molise e aziende del territorio.