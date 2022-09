Domenica 25 settembre, alle ore 16.00, l’ultimo saluto ad Angela Pangia, la ragazza morta in un incidente stradale in Bulgaria. L’addio nella Chiesa di Maria S.S. del Carmine.

“Ritenendo opportuno e doveroso interpretare il sentimento della comunità, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, oggi pomeriggio – ha scritto la sindaca Sabrina Lallitto – pubblicherò ordinanza di Proclamazione di Lutto Cittadino.

Sono sospesi pertanto, già d’intesa con la Commissione della Madonna della Difesa e con la Polisportiva Kalena, i festeggiamenti civili e le competizioni sportive.

Le attività commerciali saranno invitate a rispettare il silenzio nelle ore pomeridiane, in concomitanza con i riti funebri”.