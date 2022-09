Oggi giornata di mobilitazione per la giustizia climatica e sociale, la pace, la piena e buona occupazione. L’iniziativa indetta dal movimento dei Fridays for future ha visto l’adesione anche degli studenti con una manifestazione a Campobasso, in piazza Vittorio Emanuele II. Lo scopo della protesta è chiedere alle istituzioni di dare priorità alle persone e creare subito un’agenda climatica su scala globale. A due giorni dalle elezioni i giovani manifestanti, in 70 piazze italiane, chiedono voglio che si porti la questione della crisi climatica e le soluzioni per affrontarla di nuovo al centro dell’attenzione pubblica.