Prende il via domani pomeriggio il campionato di A2 di calcio a 5. Riparte il cammino del Cln Cus Molise guidato sempre da coach Marco Sanginario, questa volta inserito nel girone B del campionato cadetto di futsal. Passaggio di raggruppamento per i cussini, come abbiamo avuto modo di raccontare in estate, ben otto regioni rappresentate per un campionato che si preannuncia tutto da scoprire. A partire dalla sfida prevista domani, addirittura a Mantova, in Lombardia, società inserita a sorpresa nel girone B. Una trasferta lunghissima per i ragazzi molisani partiti oggi per giocare al massimo delle forze la prima di campionato. L’obiettivo principale di Barrichello e compagni è quello di mantenere la categoria, come sempre, anche se, dopo due partecipazioni consecutive ai play off, l’asticella si alza leggermente con la prospettiva di cercare un piazzamento per accedere alla serie A2 elitè, un nuovo campionato che partirà dalla prossima stagione 2023/2024. Il Cus Molise ha un organico rodato, conosce bene la categoria, resta da scoprire il livello medio delle nuove squadre da affrontare. La certezza è che le laziali sono forti: Lazio, Genzano ed Active Network lotteranno per i primi posti senza alcun dubbio, mentre Roma calcio a 5, Lido di Ostia e Italpol Roma per un torneo tranquillo.

Domani al via anche la stagione di futsal a livello regionale. Nel torneo di C1 via alla Coppa Italia con la suddivisione delle squadre in quattro gironi eliminatori, un antipasto del campionato che prenderà il via sabato 8 ottobre. Da segnalare subito il derby campobassano tra Chaminade e Sporting, alle ore 16.00 domani presso la palestra Sturzo, campo di gioco per entrambe le società rossoblu. Le due campobassane saranno protagoniste del campionato con l’obiettivo di puntare al salto di categoria. Curiosità per quanto riguarda diverse società, come il Torremaggiore che cerca conferme ed il Bojano, del neo tecnico Leo Melfi, una squadra che con le giuste motivazioni può attestarsi ai vertici della classifica.