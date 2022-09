Tornano in piazza le mele di AISM, il responsabile Donatelli di Trivento in cerca di volontari. Il 2 ottobre prossimo, i volontari tornano nelle piazze molisane con la oramai famosa “Mela di AISM”, per questo importante appuntamento, Gino Donatelli responsabile regionale dell’AISM, rivolge un appello agli interessati. “Facciamo sparire la Sclerosi multipla. Diventa volontario e aiutaci a realizzare l’evento La Mela di AISM. Bastano poche ore del tuo tempo: insieme possiamo fare la differenza e sostenere la ricerca e i servizi di assistenza per offrire una migliore qualità di vita alle 133 mila persone che ogni giorno combattono con coraggio contro le sfide imposte dalla sclerosi multipla, una malattia cronica, progressiva e potenzialmente invalidante. Unisciti ai nostri volontari, ci dai una mano? Contattaci, Gino Donatelli: incaricatocampobasso@aism.it; 3394948912. Ti aspettiamo!