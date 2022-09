Lunedì il Road Show di Sport e Salute S.p.A. arriverà a Campobasso. Per l’occasione, in Piazza Vittorio Emanuele II, verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri dove i cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante discipline sportive diverse. Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello sport italiano, come Stefano Tilli – ex velocista, Campione Europeo indoor nei 60 metri piani a Budapest 1983, medaglia d’Argento ai Campionati Mondiali, Medaglia di Bronzo ai Campionati Europei, 2 Medaglie d’Oro ai Campionati Europei indoor, 5 Medaglie d’Oro ai Giochi del Mediterraneo. Il progetto itinerante di Sport e Salute è iniziato lo scorso 24 giugno a Torino e sta toccando numerose città italiane. Attraverso il Road Show, la Società vuole avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo stesso tempo valorizzare associazioni, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro un’importante opportunità di visibilità.

Fonte: Ufficio stampa