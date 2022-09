Scendono il numero dei casi Covid e la percentuale del tasso di positività: I positivi dell’ultimo bollettino sono 102 emersi dai 637 tamponi processati, per un tasso del 16%. Per quattro persone è stato necessario il ricovero in ospedale, di queste una in terapia intensiva, tornata ad essere occupata. Nove è il totale delle persone al Cardarelli. 65 i guariti, mentre gli attualmente positivi sono 3040.