Fervono i preparativi in casa Nuova Atletica Isernia in vista della diciottesima edizione della CorrIsernia, gara podistica organizzata con il patrocinio del comune di Isernia, dell’assessorato allo Sport della Regione Molise e della Presidenza del Consiglio regionale. “Un grazie particolare va al Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e al sindaco di Isernia, Piero Castrataro, per la fattiva collaborazione” – afferma Agostino Caputo, reduce nei giorni scorsi, da un direttivo allargato per mettere a punto gli ultimi dettagli riguardo agli sponsor, agli atleti invitati delle due gare élite (il miglio rosa e l’americana) e alle attività collaterali alla gara vera e propria: “come al solito la NAI vuole regalare alla città un giorno di sport e di festa“.

In questi giorni, i tecnici della NAI saranno presenti presso i diversi plessi degli istituti della città di Isernia per la consegna dei moduli di iscrizione e la conseguente consegna della maglietta dell’evento.

La società pentra, il cui obiettivo per il Corrilascuola è tornare ai numeri pre Covid (quindi superare abbondantemente le mille unità di studenti) si sta muovendo anche presso gli istituti scolastici di tutto il resto della provincia, grazie alla disponibilità sia dei dirigenti scolastici quanto di alcuni insegnanti, a cui va sin da ora il sentito grazie della NAI. Inoltre, la proficua collaborazione con il Museo Nazionale del Paleolitico, che va avanti ormai da diversi anni, darà la possibilità a quanti vogliono partecipare di poter effettuare le iscrizioni presso la sede dello stesso Museo nei giorni 29 e 30 settembre e il 1° ottobre dalle 16.00 alle 19.00. Nel corso del direttivo allargato è stata fissata pure la data della conferenza stampa: venerdì 30 settembre alle ore 11.00 presso la sala da Raucci del comune di Isernia. Momento di incontro in cui verranno svelati tutti i dettagli della manifestazione in programma domenica 2 ottobre in piazza della Repubblica.

Fonte: Ufficio stampa