Share on Twitter

Share on Facebook

Incidente mortale nella notte a Tremoli. L’episodio sulla tangenziale nord dove un’auto è finita in fondo al viadotto. Non c’è stato nulla da fare per il conducente, Alberto Guglielmi, 70 anni, originario di Miranda, morto sul colpo. Lunghe le operazioni di recupero del corpo. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Forze dell’Ordine.