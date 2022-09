Servizio civile digitale, entro il 29 settembre le domande al Comune di Fossalto. La domanda potrà essere inoltrata da giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 settembre 2022. Sul sito https://www.anpeas.it/PROGETTI-SCU.html sono presenti le Schede relative ai progetti di Servizio Civile Digitale delle sedi accreditate coinvolte nei progetti di servizio civile digitale, oltre ogni tipo di informazione relativa al Bando di Selezione. Per la presentazione delle domande, gli aspiranti volontari dovranno collegarsi sulla piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ e indirizzare la domanda direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inoltre, si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta, entro e non oltre, dunque, le ore 14.00 del giorno 30 settembre 2022.