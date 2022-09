Bagno di folla ieri sera a Venafro per l’incontro organizzato dall’europarlamentare Aldo Patriciello in vista delle prossime elezioni politiche. Presenti i Candidati tutti i candidati del centrodestra, ai collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato. Oltre a quello dell’europarlamentare, applaudito a scena aperta, consensi aperti agli interventi di Lorenzo Cesa e Claudio Lotito che hanno ribadito entrambi l’impegno ad un provvedimento normativo del Parlamento che tragga fuori il Molise da criticità pluridecennali. In particolare l’accento è stato posto sulla fine del Commissariamento in sanità, la cancellazione del debito e un nuovo riparto del fondo sanitario. Attualmente la posta del riparto per il Molise è di 600 milioni, secdondo uno studio commissionato da Claudio Lotito ne occorrono per la sanità molisana 1 miliardo e 300 milioni.